Azerbaycan ekibi Karabağ, Teknik direktör Qurban Qurbanov önderliğinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında gösterdikleri performans sebebiyle büyük takdir topladı.

Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi Play off turuna çıkmaya hak kazanarak başarılı bir Avrupa karnesi çizdi. İlk maçı 0-0'lık skor ile turu Çek Cumhuriyeti'ne bırakan Karabağ, salı günü Viktoria Plzen'i yendiği takdirde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

Bireysel performanslar da dikkat çekti

Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi ön eleme ve Play off turları kapsamında gösterdikleri etkili oyun dışında oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti. Karabağ'da Bayramov ve Qarayev birçok Türk kulübünün transfer hedefleri arasında yerini aldı.

Galatasaray skora katkı yapan Bayramov'u sordu

Takımın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Toral Bayramov Karabağ formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Bu oyuncunun Galatasaray scout ekiplerinin dikkatini çektiği ve menejeri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Süper Lig'den Kayserispor ve spor toto 1. ligden Eyüpspor'un da bu oyuncu ile ilgilendiği de belirtildi.

Öte yandan takımın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Qara Qarayev ise geçtiğimiz sezon 39 maçta görev alırken herhangi bir skor katkısı gösteremedi.

Qurban Qurbanov şampiyonları eledi

Takımın ve bu futbolcuların performansında teknik direktör Qurban Qurbanov'un etkisi de büyük.

Bu sezon şampiyonlar ligi elemelerinde 3 rakibi de ülkelerinde şampiyon olan Macaristan'dan Ferencvaros, İsviçre'den Zürih ve Çekya'dan Victoria Pilzen olurken, şampiyonlar ligi kapısına kadar dayandı.

İlk maç 0-0 biterken deplasmanda Victoria Pilzen karşısında adını gruplara yazdırmaya çalışacak.