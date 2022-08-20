Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çift kale maçla son buldu.
Etiketler: Fenerbahçe Adana Demirspor Süper Lig
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