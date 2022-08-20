Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivasspor Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Demir Grup Sivasspor, kendi evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3'üncü hafta maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa dönüşü maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp teslislerinde başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
Etiketler: Sivasspor
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