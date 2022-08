Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık sözleşme ile futbol şubesinin başına geçen Hırvatistan doğumlu Mance, eski bir kaleci ve Hırvatistan'ı uluslararası alanda genç takımlar düzeyinde temsil etti.

Mance, futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından Hırvatistan ekibi HNK Rijeka'da scouting direktörü ve sportif direktör olarak önemli başarılara imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göztepe'nin yeni başkanı Rasmus Ankersen ise "Ivan'ı, Göztepe'nin yeni sportif direktörü olarak özenle seçtik. Göztepe'nin futbol şubesine güçlü liderlik sağlamak için gerekli deneyime ve şahsiyete sahip olduğuna eminim. Onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ivan Mance has been appointed as the new Sporting Director of Göztepe SK.



