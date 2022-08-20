Giresunspor 90'da kazandı
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Bitexen Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.
Bitexen Giresunspor, son dakikada attığı tek golle sevindi Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can yönetiminde çıktığı ilk maçtan puansız ayrıldı.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Rijad Bajic filelerle buluşturdu.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Giresunspor 6 puana yükseldi. Henüz puanı olmayan Kasımpaşa ligin son sırasında kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
20. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'nin uzun pasında, ceza sahası dışında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmak istedi. Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda top Segio'nun önünde kalırken, bu oyuncunun boş kaleye Ertuğrul'un üzerinden göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
28. dakikada Savicevic, ara pasla ceza sahasındaki Traore'yi topla buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
39. dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest atışta arka direkte topla buluşan Graovac'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan kaleye yönelen meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
80. dakikada Alper Uludağ'ın sol köşeden yaptığı ortada boşta kalan topla buluşan Borja Sainz, gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
84. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sol kanattan Hayrullah Bilazer'in yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde boş pozisyonda topla buluşan Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.
GOL - 90. dakikada Doğan Can Davas'ın sol kanattan yerden yaptığı ortada Bajic boş pozisyonda topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Sergio (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 65 Doğan Can Davas), Borja Sainz (Dk. 89 Erol Can Akdağ), Bajic (Dk. 90+2 Kadir Seven).
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta (Dk. 11 Mehmet Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı (Dk. 68 Aytaç Kara), Fall (Dk. 83 Tunay Torun), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 69 Celina), Eysseric (Dk. 82 Yunus Mallı), Bahoken.
Sarı Kartlar: Dk. 6 Mejia, Dk. 38 Hayrullah Bilazer, Dk. 86 Perez (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 41 Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa).
Gol: Dk. 90 Rijad Bajic (Bitexen Giresunspor)
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