Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı alındı.

Sezon bitimi ile birlikte Rıza Çalımbay ile kulüp yetkililerinin yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

TRT Spor'a konuşan kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Çalımbay ile bir yıl daha devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Sivasspor yönetiminin önümüzdeki günlerde Çalımbay için Sivas’ta imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.