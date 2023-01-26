Ankara Cemal Alpman Spor Salonu'nda kampa giren 10 cimnastikçi kendini geliştirmek için deneyimli milli takım antrenörleriyle çalışıyor.

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2006-2010 yaş aralığında olan sporculardan bazıları ilk defa milli takım formasını giymeyi hedeflerken, daha önce milli olan sporcular ise madalya kazanmayı hayal ediyor.

Ritmik Cimnastik Teknik Kurulu Başkanı Nevin Sevinç Demiray, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirilen kamplara toplam 20 bireysel sporcunun katıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Demiray, kampın amacının yeni sezona hazırlık olduğunu belirtti.

"Kampımızda sporcularımız koreografilerinde teknik hataları varsa antrenörlere geri bildirimler veriyoruz. Daha güzel ve artistik bağlantılar yapabilir miyiz, dans adımlarımızı geliştirebilir miyiz buna bakıyor, bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adım adım milli takımı belirlemeye doğru gidiyoruz. 20 sporcuyla başladık. Ancak hedef yarışmalarına ikişer-üçer sporcuyla katılıyoruz. Bu kamp birinci adım diyebiliriz."

[Fotoğraf: AA]

Hedefleri olimpiyatlar

Sporculardan Duru Duygu Usta, cimnastiğe 4 yaşında başladığını söyledi.

"2020'de Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Geçen yıl da Dünya Şampiyonası'na katıldım. İslami Dayanışma Oyunları'nda çember aletinde grupta üçüncü olduk. En büyük hedefim olimpiyatlara gitmek. Ama öncesinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Sporculardan Nehir Serap Özdemir de cimnastiğe ilk adımını öğretmeninin yönlendirmesiyle attığını vurguladı.

"Daha önce Türkiye Şampiyonu oldum. İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncülüğüm var. Dünya Şampiyonası'nda da çember aletinde 17'nci olduk. Her sporcu gibi olimpiyatlara katılmak istiyorum. Bireyselde başarılı olmak istiyorum. İtalyan sporcu Sofia Raffaeli'yi beğeniyorum. Çok güzel hareketler yapıyor."

[Fotoğraf: AA]

Sporcu Defne Eylül Kılıç ise zor geldiği için cimnastiğe başladığı ilk yıllarda ağlayarak antrenmanlara gittiğini dile getirdi.

Zamanla sevdiği cimnastikte 8 yılın geride kaldığını aktaran Defne Eylül Kılıç, "Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na katıldım. En büyük hedefim olimpiyatlara katılmak. Umarım bunu gerçekleştiririm." dedi.

[Fotoğraf: AA]

En büyük hedefleri milli takım formasını giymek

Sporculardan Nehir Özkaymak ise cimnastiğe 5 yaşında başladığına işaret etti.

"Buz pateni yapıyordum. Buz patenini geliştirmek için cimnastiğe başladım o günden beri cimnastikle ilgileniyorum. Daha çok sevdiğim için cimnastiği tercih ettim. Daha çok Türkiye şampiyonalarına katıldım. Bundan sonraki hedeflerim milli takıma girmek ve uluslararası organizasyonlara katılmak."

[Fotoğraf: AA]

Sporcu Eyşan Ateş de anne ve teyzesinin yönlendirmesiyle cimnastiğe başladığını anlattı.

"Cimnastikle ilgili hiç bilgim yoktu. Kendi tercihim değildi ama iyi ki başlamışım. Türkiye'de pek çok kez turnuvalara katıldım. Şimdi ki hedefim ise milli takıma girerek uluslararası organizasyona katılmak."

Sporculardan Irmak Baz ise cimnastiğe arkadaşları gibi küçük yaşlarda başladığını dile getirdi. Şu an cimnastik sporunu yaptığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Irmak Baz, "Tek hedefim milli sporcu olmak. Uluslararası yarışmalarda mücadele etmek istiyorum. Umarım iyi yerlere ulaşırım." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Sporculardan Nurgül Genç, Elif Pekacar ve Olivia Nihal Aksoy da küçük yaşlarda başladıkları cimnastikte hedeflerinin milli takım forması giymek olduğunu söylediler.