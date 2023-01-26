Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular hafta sonu Katar, Romanya, Yunanistan ve İtalya'da düzenlenecek yarışmalarda madalya kovalayacak.

Başkent Doha'da yarın ön eleme maçlarıyla başlayacak Grand Prix'de kadınlar epede Aleyna Ertürk ve Beyza Halvacıay Bacak ter dökecek.

Öte yandan kılıç, epe ve flöre branşlarında yıldız eskrimciler Romanya, Yunanistan ve İtalya'da düzenlenecek Avrupa Circuit Turnuvaları'nda hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.

Yunanistan'ın Selanik kentinde ise yıldızlar epede Kutay Ababay, Tuna Aykut, Yiğit Çetinkaya, Cem Ege Ekrem, Telat Ulaş Ergün, Doruk Erolçevik, Toprak Çağın Giray, Rüzgar Kalender, Kaan Kılıç, Mert Ahmet Koç, Eren Deniz Kutlutürk, Bartu Ömerbaş, Alihan Çağın Öncü, Cengizhan Öner, Göksu Mert Oran, Deniz Sayın, Batuhan Şerbetçioğlu, Ege Sezer, Yağız Yazaltın, Tibet Toros Zara, Elmira Ataş, Zeynep Aydemir, Zülal Can, Berra Canbolat, Ceren Cebe, Berru Dağlı, Derin Su Edis, Dila Naz Eken, Nilahsen Erten, Öykü İğdelipınar, Elif Işılak, Melike Karadavut, Hadiye Neslipir Kaymak, Fahriye Elif Korkmaz, Ilgın Kornaz, Kayra Naz Özcan, Yasemin Toktaş ve Yağmur Yurttaş piste çıkacak.

İtalya'nın Napoli kentinde yıldızlar flörede Arda Barış Demircan, Ekin Deniz Erol, Ali Eren Girgin, Cem Güneş, Adlen Suar Kaya, Sabit Karatay Kılınç, Erez Deniz Yokuş, Neziha Aslı Aksoy, Zeynep Tuana Arslan, Alara Atmaca, Irmak Çarpışır ve Elvin Gülışık, madalya mücadelesi verecek.

Bükreş'te ise yıldız kılıçlarda, Toprak Altınçekiç, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Candeniz Berrak, Emir Kemal Bezci, Demir Çilingir, Acar Dankaz, Mustafa Can Gül, Uluç Eke Güven, Emir Yusuf Köşkdere, Poyraz Kümük, Uras Macit, Emir Mermutoğlu, Nedim Semih Mescioğlu, Arda Mutlu, Tuna Kerem Özgür, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Mehmet Emin Uğurlu, Furkan Yaman, İrem Melek Bayrak, Zehra Nehir Cihan, Damla Demirkol, Ayşe Betül Doğan, Deniz Duvan, Lina Elmiladi, Ela Suzan Ergezer, İrem Güner, Ela Güneş, Zehra Kerem, Duru Kırsırtlı, Duru Ayşe Özgönül, Ece Öztürk, Ayşe Didem Yemiş ve Nehir Yıldırım, Türkiye'yi temsil edecek.