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Rigobert Song, COVID-19 şüphesiyle karantinada tutuluyor
Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, COVID-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.
Song, karantina süresince COVID-19pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Etiketler: rigobert song koronavirüs kamerun GalatasaraySon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 03:13
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