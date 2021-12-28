Real Sociedad Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha'nın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Barcelona altyapısında yetişen Rafinha, Celta Vigo ve Inter'de kiralık olarak forma giymişti. Rafinha, geçen yıl transfer olduğu PSG'de 39 maça çıkmıştı.