Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Sociedad Rafinha'yı kiraladı
İspanya ekibi Real Sociedad, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Brezilyalı futbolcu Rafinha'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Real Sociedad Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha'nın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Barcelona altyapısında yetişen Rafinha, Celta Vigo ve Inter'de kiralık olarak forma giymişti. Rafinha, geçen yıl transfer olduğu PSG'de 39 maça çıkmıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri Paris Saint-Germain
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