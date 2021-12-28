Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada 30 Aralık Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmanın hakemleri şöyle:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Ulusoy

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: Alper Akarsu

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Altay: Ali Şansalan