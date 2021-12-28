Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda ikinci gün maçlarının hakemleri açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada 30 Aralık Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmanın hakemleri şöyle:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Ulusoy
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: Alper Akarsu
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş-Altay: Ali Şansalan
Etiketler: Türkiye Kupası
Son Haberler
- 11:57
- 11:56
- 11:47
- 11:44
- 11:29
Sıradaki Haber
Milli yüzücü Emre Sakçı: Daha ulaşılacak çok başarı var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz