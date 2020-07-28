Haber Giriş: Kaynak: AA
Real Madridli Diaz koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, koronavirüse yakalandı.
ANKARA (AA) -
Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi.
İspanyol basını ise Diaz'ın, Real Madrid'in 7 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.
Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.
Son Haberler
- 18:34
- 18:20
- 18:11
- 17:58
- 17:59
Sıradaki Haber
Eddie Newton: Finalde olmak heyecan verici bir durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz