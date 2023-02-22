UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Premier Lig ekibi Liverpool, La Liga takımı Real Madrid'i ağırladı. 2'şer gol ve 1'er asistlik performans sergileyen Real Madrid'in yıldız oyuncuları Vinicius Junior ile Karim Benzema, 7 golle sahne olan dev mücadelenin öne çıkan isimleri oldu.

Anfield Road'da oynanan dev mücadele adeta golle başladı. Muhammed Salah'ın pasını harika bir topuk vuruşuyla Darwin Nunez, 4. dakikada Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın büyük hatasını affetmeyen Salah, "Kırmızılılar" adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0

İlk yarı beraberlikle sonuçlandı

Dev organizasyonun şon şampiyonu Real Madrid, ilk 14 dakikada 2 gol bulan Liverpool'u kalan sürede adeta pişman etti.

Rakibinin baskısını kıran eflatun-beyazlılar, 21. dakikada Vinicius Junior'ın şık golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2

36. dakikada bu kez Liverpool kalecisi Alisson Becker büyük bir hataya imza attı. Alisson'un geri pasla kendisine gelen topu uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Real'den Vinicius Junior'a çarpıp ağlara gitti ve İspanyol temsicisi skora denge getirdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Madrid önemli avantaj elde etti

48. dakikada Luka Modric'in kullandığı köşe vuruşunda topu iyi takip eden Eder Militao, yaptığı kafa vuruşuyla Real Madrid'i zorlu deplasmanda 3-2 öne geçirdi.

Real Madrid'de ilk golün asistini yapan Karim Benzema, 56. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-4

Konuk ekibin ilk 2 golünü kaydeden Vinicius Junior'un pasını iyi değerlendiren Karim Benzema, kendisinin maçtaki 2. takımının 5. golünü attı: 2-5

Kalan sürede başka gol olmadı ve dev mücadele "Don Carlo" lakaplı Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'in 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İki takımın arasında oynanan son 7 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, Ada'dan tur kapısını ardına kadar açarak ayrıldı.

57 yıl sonra bir ilk

Evinde dağılan ve çeyrek final şansını mucizelere bırakan Jürgen Klopp'un Liverpool'u ise 57 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ağlarında 5 gol birden gördü.

İngiliz ekibi, ayrıca tarihinde ilk kez sahasındaki bir Avrupa kupası karşılaşmasında 5 gol yedi.

Salah tarihe geçti

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 42 golle takımının Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Madrid'de oynanacak.