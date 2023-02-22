Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, Polonya'dan avantajlı dönüyor
[Fotograf: AA]
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını 3-2 mağlup etti.
Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 27-29, 25-23, 22-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 2 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
26 sayıyla oynayan Fenerbahçeli Melissa Vargas maçın MVP’si seçildi.
Etiketler: Voleybol
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