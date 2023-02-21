Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
Corendon Alanyaspor, Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.
Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımız için hep birlikte" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.
Turuncu-yeşilli takım, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda Galatasaray ile özel maç yapacak.
"Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçında taraftarların getirdiği oyuncaklar, güvenlik noktalarında toplanacak. Toplanacak oyuncaklar daha sonra afet bölgelerine gönderilecek. Tüm taraftarlarımızı stadyuma oyuncakla gelerek kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."
Kulübümüz ve taraftarlarımız, afet bölgesinde bulunan depremzede çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlattı.— Corendon Alanyaspor (@Alanyaspor) February 21, 2023
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Etiketler: Alanyaspor Deprem
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