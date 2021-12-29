Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Real Madrid'de 4 futbolcu pozitif
Real Madrid, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Comunicado Oficial. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2021
Etiketler: Koronavirüs Real Madrid
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