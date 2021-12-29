Çebi, TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Daha önce de hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş Kulübü adına buraya defalarca geldim. Resmi makamlara bu sorunları anlatırım. Hakemlerin verdiği kararların yanlış olduğunu, bunların düzeltilmesi gerektiğini anlatırım. Bunlara verilmesi gereken cezaları anlatırım. Görevimin en azından birinci aşamasında bunu yapmaya gayret ettim."

"Camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım"

Çebi, Özdemir ile yaptığı görüşme öncesi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve diğer kulüp yöneticilerinin TFF temsilcileriyle bir araya geldiğini hatırlattı.

"Ben, annemin rahatsızlığı nedeniyle katılamadım. 2-3 günden beri onunla uğraşıyorum. Orada da büyük sıkıntılarım var. Ben camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben bu kulübün başkanıyım ve siyasetini, nezaketini, bürokrasisini yürütmek zorundayım. Bunları yaparken, benim bunları yapmadığım yönünde bir algı yaratılmasını doğru bulmuyorum. Diğer kulüpler de canlarının yandığını söylüyor. Bu sezon özellikle hakem müessesinin sağlıklı gitmediğini ifade etmek zorundayız."

[Fotoğraf: AA]

"En doğrusunun VAR hakemleriyle saha hakemlerinin birbirinden ayrılması"

Çebi, kendisinin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu dönemde yürüttükleri bir projenin toplantısının TFF'de gerçekleştiğine dikkat çekti.

"Türk hakemliğinin daha sağlıklı çalışabilmesi ve sorunların ortadan kalkması adına büyük bir mücadele olduğunu biliyorum. Toplantı hakkında da bilgi aldım. Sezon sonunun hemen ardından veya sezon bitmeden önce Türk futbolundaki hakemlik sorununun şu anda yürütülen çalışmalarla biteceğini hissediyorum ve bunu da müjdelemek istiyorum. Beşiktaş'ın ile diğer takımların hak kayıplarının en azından bu düzelme süreci gelene kadarki süreç içinde hiç olmamasını nasıl sağlayabiliriz veya minimize edebiliriz diye bir toplantı yaptım. En doğrusunun VAR hakemleriyle saha hakemlerinin birbirinden ayrılması olduğunu söyledik. Bir maçta VAR hakemi olan kişinin bir diğer maça saha hakemi verilmesinin sağlıklı olmadığını ifade etmek istiyorum."

"Beşiktaş'a zarar veren herkese ceza verilmesini talep ettim"

Çebi, başarılı performansların ödüllendirilmesi gibi kötü performansların da cezalandırılması gerektiğini anlattı.

"Bir hakem hata yaptıysa, hele çok büyük yanlışlıklar yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş başkanı olarak Beşiktaş'a zarar veren herkese ceza verilmesini talep ediyorum ve ettim. Onlar da bu ceza müessesesi hakkında benimle hemfikirler. Federasyonun kulüplerle beraber hakemlik konusunda yürüttüğü çalışmanın meyve vereceğinden çok ümitli olduğumu söyleyebilirim. Bugüne kadar gerekli mücadeleyi bu kapıları çalarak verdiğimi herkesin bilmesini rica ediyorum. Bunu doğru bir biçimde ve Beşiktaş’ın çok daha büyük zararlar görmesini engelleyerek yürütmek zorundayım. Beşiktaş olarak da başarılı bir ikinci yarı hedefliyoruz. Hakemlerle ilgili durumun elimizi masaya vurmadan nasıl düzeleceğini anlatmaya çalışacağımız bir süreç yaşadık. Belki yaşamaya devam edeceğiz. Ben Beşiktaş için elimden geldiğince doğru bildiğim şekilde mücadeleye devam edeceğim."

"Duruma bakışlarının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim"

Çebi, Özdemir ile yaptıkları görüşmenin detaylarını aktarmanın doğru olmadığını belirtti.

"Ancak duruma bakışlarının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki maç, son maç ve bunlarla ilgili duruma daha dikkatli ve titiz bakmaları gerektiğini kendileri de kabul ediyorlar. Bugünkü toplantı sadece hakemlerle ilgiliydi. Buraya defalarca geliyorum. Bu sorunu çözebileceğim yer burası. Televizyonların karşısına geçip bağırıp çağırarak bu işin çözüleceğine, insanları rencide ederek iyilerin de kötülerin yanında yandığı bir ortamın Beşiktaşlı olarak bana bana yakışmadığını düşünüyorum. Yapılacak iş değil. Bunları ayırt etmek ve üst kurul olan TFF'nin makamlarında yapmayı doğru buluyorum. Elimi vurmadığım için Beşiktaş'ın haklarının yendiği düşüncesine sahip kişilerle aynı fikirde değilim."

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonluk şansları

Çebi, sezonun ilk yarısında lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldıklarının hatırlatılarak şampiyonluk şanslarıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

"Futbol ve sonuç itibarıyla önümüzdeki 20 maçta 60 puanın nasıl dağıldığını zaman gösterecek. Camiamızla, taraftarımızla, hocalarımızla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayıp, kazanacağımıza inanıyorum. Biliyorum herkese garip gelebilir ama ben böyle inanıyorum. Mücadele vermeye devam edeceğiz."

Önder Karaveli'nin geleceği

Çebi, Önder Karaveli'nin kalması için ne tür bir başarı elde etmesi gerektiği yönündeki soruya yanıtı verdiç

"Sonuç itibarıyla ben şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı olacaktır. Ancak Önder hocanın takım ve futbolcular üzerindeki etkisi, onlarla olan yakınlığı, yarattığı dostluk, huzur, aile ortamı benim için başka bir kriter. Şu ana kadar gözlemlediğim konularda son derece başarılı olduğunu görüyorum. Umarım böyle devam eder. Sahada alınan sonuçlar tabii ki başarıdır ama her şey değildir. Ekonomik anlamda avronun, doların başını alıp gittiği bir ortamda, belki bambaşka bir yapı düşüneceğiz. Önder hocanın da buna katkı verecek bir yapıda olduğunu, altyapıdaki başarılarına baktığımızda anlayabilirsiniz. Altyapıdan gelecek genç çocuklarla daha çok yol alabileceğimizi hissettirmesi benim için ilk öncelik olacaktır. İkinci önceliğim aile ortamı ve huzur. Üçüncüsü de tabii ki maçlarda alacağı sonuçlar. Bunların hepsini görerek yürümeyi düşünüyoruz."