Galatasaray'da beklenen toplantı gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Altaş Denizlispor'a elenen sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi.

Görüşmede istifa konusu gündeme gelmediği, karşılıklı güven duygusu ön plana çıktı. Elmas-Terim ikilisi, transfer politikası hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

Galatasaray'da bu gelişmeler ışığında gözler, yapılacak takviyelere çevrildi. Yönetim, kulübün ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak transfer stratejisi izleyecek.

Okan Kocuk geri dönüyor

Sarı kırmızılılar, Muslera’nın sakatlığı sonrası kaleci sorununu Okan Kocuk ile çözecek.

Sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan 26 yaşındaki file bekçisi, ligin ikinci yarısında yeniden Galatasaray forması giyecek.

Hücum hattına yapılacak takviye

Hücum hattına yapılacak takviyede ise liste başında Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken yer alıyor. Fatih Terim ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcu için yönetim görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da Gedson Fernandes için de girişimler devam ederken, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün kiralanmasının planlandığı gelen haberler arasında.

Yolların ayrılacağı isimler netleşiyor

Mevcut kadroda yolların ayrılacağı isimler ise netleşmeye başladı. Sarı kırmızılılar; kaleci Fatih Öztürk, Ryan Babel ve Gustavo Assuncao ile vedalaşacak. Spor Toto Süper Lig'den birçok takımın istediği Aytaç Kara için yapılacak transferler beklenecek.