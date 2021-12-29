Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal'da Mikel Arteta koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, koronavirüse yakalandı.
Arsenal Kulübü, COVID-19 testi pozitif çıkan 39 yaşındaki Arteta'nın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.
Martta da COVID-19'a yakalanan İspanyol teknik direktör, 1 Ocak Cumartesi günü Manchester City'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında takımın başında yer alamayacak.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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