Tenisin dünya bir numarasından hayranlarını üzen karar geldi. Novak Djokovic, Sidney'de düzenlenecek 2022 ATP Kupası'na katılmayacak.

Djokovic, ATP'ye katılacak Sırbistan takımında yer alamayacak. Takım kaptanlığını ise dünya sıralamasında 33. sırada yer alan Dusan Lajovic yürütecek.

Aşı karşıtı ünlü tenisçinin, Avustralya Açık için belirsizliği sürüyor.

Turnuva organizatörleri, tüm sporcuların aşılı olması ya da bağımsız bir tıbbi heyet tarafından istisnai bir durumlarının bulunduğunu belgeleme şartını koşuyor.

Djokovic'ten aşı durumu hakkında herhangi bir güncel açıklama gelmedi. ATP Kupası 1-9 Ocak, Avustralya Açık ise 17-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.