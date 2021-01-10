Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid, Osasuna deplasmanında bir puana razı oldu
İspanya La Liga'da, Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İspanya'nın büyük bölümünde olduğu gibi maçın oynandığı Pamplona kentinde de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesiyle geçti. İkinci yarı Karim Benzema ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Real Madrid, ligin alt sırasında bulunan Osasuna deplasmanından 1 puan aldı.
La Liga'da üç maç eksiği olmasına rağmen 38 puanla lider olan Atletico Madrid'in ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid, puanını 37'ye çıkardı.
Osasuna ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.
Etiketler: La Liga
Sıradaki Haber
PSG, yeni teknik direktör Pochettino ile ilk galibiyetini aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz