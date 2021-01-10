Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG, yeni teknik direktör Pochettino ile ilk galibiyetini aldı
Fransa Ligue 1'de, Brest'i kendi evinde 3-0 mağlup eden PSG, puanını 39'a yükseltti.
Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti.
16. dakikada Moise Kean ile öne geçen PSG, 81. dakikada Mauro Icardi ile farkı ikiye çıkardı.
Pablo Sarabia'nın 83. dakikadaki golü skoru 3-0'a getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi.
PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.
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