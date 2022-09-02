19 yaşındaki oyuncu Ravil Tagir, Avrupa'da oynama hedefi doğrultusunda Westerlo'ya transfer olduğunu belirtti.

"Avrupa'da oynama hedefim vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için bir adım atmak istedim. İki yıl kiralık olarak Westerlo'ya geldim. Belçika Ligi en çok izlenen liglerden biri. Bir genç oyuncunun gelişimi için çok iyi bir lig. Doğru bir adım attığımı düşünüyorum. İnşallah benim için çok iyi olacak. Çalışmaya devam ediyorum. Buradaki sistem de iyi. Yabancı insanlarla tanışmak, İngilizce dahil her şeyi geliştiriyor. Futbolum ve benim için çok iyi olacağına inanıyorum."

Ravil, Westerlo'daki forma rekabetinde kendine güvendiğinin altını çizdi.

"Çok iyi çalışıyorum, adaptasyon sürecim devam ediyor. Bir maça ilk 11'de çıktım, 2-3 maçta da sonradan oyuna girdim. Hocam da bana güveniyor. Çalışmaya devam ediyorum. Westerlo'da yakın zamanda formayı alacağımı düşünüyorum"

Ümit Milli Takım forması giyen Ravil, hedefinin A Milli Takım'da oynamak olduğunun altını çizdi.

"Hedefim her zaman A Milli Takım'da oynamak. Sadece gitmek de yetmiyor, A Milli Takım'da kalıcı olmak önemli. Önümde iyi stoperler var. Rrakiplerim, ağabeylerim çok iyi. Onlarla yarış içinde olacağız. Zor ama elimden gelen her şeyi yapacağım. Başarabileceğimi düşünüyorum. Benim için hiçbir şey imkansız değil. Tek dileğim Avrupa Şampiyonası'na katılmamız ve benim de orada olmam."

"Belçika genç bir oyuncunun gelişimi için mükemmel bir lig"

Ravil Tagir, Belçika Ligi'nin genç oyuncular için avantajlı olduğunu dile getirdi.

"Buradaki lig rekabetinin Türkiye'ye göre tek farkı dayanıklılık. Koşu üzerine kurulu bir lig. Takımlar arasında çok büyük fark yok. Her an her şey olabiliyor. Belçika genç bir oyuncunun gelişimi için mükemmel bir lig. Benim için çok iyi olacak."

Ravil, Sinan Bolat, Halil Akbunar ve Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'da olmasına değindi.

"Buraya ilk geldiğimde Türk oyuncuların da olduğunu düşününce içim rahatlamıştı. Yalnız olsan biraz sıkıntı yaşayabilirsin ama buradaki Türk ortamı bize avantaj oldu. Belçika, Türkiye'ye göre daha sakin ve sessiz bir yer. Oturduğum yer de çok sessiz. Benim karakterim de öyle olduğu için burası bana iyi geldi."

"Başakşehir inşallah Avrupa'da da başarılı olur"

Ravil, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off yarı final rövanşında deplasmanda Antwerp ile oynadığı maçı tribünden izledi.

"Başakşehir, Emre Hoca ile beraber çıkış yakalamıştı, hala devam ediyor. Çok iyi bir şekilde ilerliyorlar. Başakşehir inşallah Avrupa'da da başarılı olur."

Genç oyuncu, Süper Lig'deki rekabeti de değerlendirdi.

"Süper Lig geçen seneye göre daha farklı. Tüm takımlarda büyük değişimler oluyor. Hiç beklemediğim şeyler oluyor. Çok güzel bir rekabet var. Bu sene bakalım ne olacak? Hiçbir şey belli değil."