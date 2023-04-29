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Spor
AA 29.04.2023 19:42

Rami Spor Sahası'nın açılışı Bakan Soylu'nun katılımıyla yapıldı

"FIFA Standardı Kalite Belgesi" alan Rami Spor Sahası'nın açılış töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Rami Spor Sahası'nın açılışı Bakan Soylu'nun katılımıyla yapıldı
[Fotograf: AA]

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaptırılan tesisin açılış töreninden sonra Bakan Soylu'nun da forma giydiği şöhretler maçı oynandı.

Eski hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği müsabakada takımların teknik direktörlüklerini Yılmaz Vural ile Bülent Uygun üstlendi.

Rami Spor Sahası'nın açılışı Bakan Soylu'nun katılımıyla yapıldı

Karşılaşmada Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, eski futbolcular Ümit Karan, Ali Tandoğan, Ibrahim Yattara, Pascal Nouma ve Bülent Akın da forma giydi.

Ramispor ile Eyüpspor takımlarının karşı karşıya geldiği gösteri maçını Bakan Süleyman Soylu'nun formasını giydiği Ramispor 4-2 kazandı. Süleyman Soylu ve Deniz Köken birer gol atarken, diğer 2 gol Yattara'dan geldi.

Rami Spor Sahası'nın açılışı Bakan Soylu'nun katılımıyla yapıldı

Eyüpspor'un gollerini ise Adem Yıldırım ve Nouma kaydetti.

Çok sayıda kişinin izlediği maç sonunda vatandaşlar Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi.

Rami Spor Sahası'nın açılışı Bakan Soylu'nun katılımıyla yapıldı

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