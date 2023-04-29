Fenerbahçe Sivas'ta üç golle sevindi

Sivasspor ile Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı. Zorlu Sivas deplasmanında 10 kişi kalan sarı lacivertliler kazanmayı bildi. Fenerbahçe maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Rossi ile 45+1. ve 45+10. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, VAR incelemesi sonrası 45+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkartan Fenerbahçe 67 puana yükseldi.

Ligde iki maç sonra yenilen Sivasspor 37 puanda kaldı. Sivassspor'un tek golünü ise 76. dakikada Caicedo attı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.

GOL - 22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 0-1

31. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Yatabare'den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.

32. dakikada Arda Güler'in ceza alanı içi sol çaprazdan içeriye kestiği topa altıpasta Pedro dokunamayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.

42. dakikada Gradel'in içeriye kestiği top, defansa çarptıktan sonra Hakan Arslan'ın önünden geçerek kornere çıktı.

43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rossi'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, Charisis tehlikeyi uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 45+1. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi. 0-2

KIRMIZI KART - FENERBAHÇE 10 KİŞİ - 45+5. dakikada İrfan Can Kahveci, Saiz’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR’dan pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, İrfan Can'a kırmızı kartı gösterdi.

GOL - 45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu. 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Saiz'in rakip ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.

62. dakikada N'Jie'nin sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in gelişine vuruşunda, kaleci soluna yatarak son anda topu çeldi.

63. dakikada Saiz'in ceza yayının gerisinden sert şutunda, kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL - 76. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Robin Yalçın'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Caicedo sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu uzak direkte ağlarla buluşturdu. 1-3

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Peres'in şutunda, top Appindangoye'ye çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Muammer Yıldırım), Murat Paluli (Dk. 76 Caicedo), Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal (Dk. 46 N'Jie), Charisis (Dk. 66 Robin Yalçın), Hakan Arslan (Dk. 46 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabare.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 79 Alioski), Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Arao (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Pedro (Dk. 69 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 14 Rossi).

Goller: Dk. 22 Rossi, Dk. 45+1 ve 45+10 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 76 Caicedo (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 60 Osayi-Samuel, Dk. 71 Arao, Dk. 82 İrfan Can Eğribayat, Dk. 83 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)