Faaliyetleri durdurulan Türkiye Rafting Federasyonunun Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik ve Spor Bakanlığının 23 Ağustos tarihli, 194 sayılı oluruyla federasyonun kapatıldığını söyledi.

Terörü sporla yenme mücadelesi kapsamında Doğu ve Güney Doğu'daki illerde, "özellikle sıfır noktalarında" çok sayıda şampiyona yaptıklarını ve raftingi gençlerle buluşturduklarını vurgulayan Yardımcı, alınan kararın bir daha gözden geçirileceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

"Spor Bakanımız, Bakan Yardımcımız, genel müdürlerimizin hepsi bizim tarafımızdadır. Rafting son yıllarda Güney Doğu'nun parlayan yıldızıydı. Onun için biz, bu yanlıştan geri dönüleceğini düşünüyoruz. Gençlerin temelleri var, bu yoktan meydana çıktı. Çok mücadele verdik. Bu karar alınalı tam 4 gün oldu ama biz basına sızdırmadık. İçimizde çözelim istedik. Gençler, Güney Doğu'da bu sporu yapanlar, 'Cumhurbaşkanımıza iletin, sonuca razıyız' dedikleri için açıklama yaptık."