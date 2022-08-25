Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda erkekler ve kadınlarda milli takımın final oynadığı belirtildi.

Her iki milli takımın da finalde Romanya'ya kaybettiği ve gümüş madalya aldığı kaydedildi.