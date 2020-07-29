Son günlerde Inter Miami formalarına Falcao’nun isminin yazılması, yıldız golcünün Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olacağı sorularını akıllara getirmişti.

Galatasaray yönetiminin, Falcao için ne İnter Miami’den ne de başka bir takımdan resmi teklif almadığı öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcunun eşinin hamileliğinin son döneminde olmasından dolayı Türkiye’den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Ailesinin de Türkiye’de mutlu olduğu belirtilen yıldız futbolcunun, Bodrum’da yaptığı tatilin ardından 12 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılacağı belirtildi.