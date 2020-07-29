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Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı kulüp yaptığı açıklamada yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını belirtti.
"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."
50 yaşındaki teknik adam bu sezon 10. haftada başkent ekibinin başına geçmişti. Kırmızı siyahlılar Hamzaoğlu yönetiminde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Etiketler: Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gençlerbirliğiSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:36
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