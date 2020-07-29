Kırmızı siyahlı kulüp yaptığı açıklamada yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını belirtti.

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz."

50 yaşındaki teknik adam bu sezon 10. haftada başkent ekibinin başına geçmişti. Kırmızı siyahlılar Hamzaoğlu yönetiminde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans sergiledi.