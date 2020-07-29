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Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'te 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fransız ekipten yapılan açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.
Etiketler: Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue 1 nantes koronavirüs testiSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:46
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