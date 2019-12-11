UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 23.00'te temsilcimiz Galayasaray ile karşılaşacak olan PSG'de maç kadrosu açıklandı.

Fransız temsilcisinde Di Maria, Dagba, Meunier, Gueye, Herrera ve Kimpembe kadroda yer almayan isimler oldu.

Kadroda yer alan isimler ise şu şekilde:

Bernat, Cavani, Choupo-Moting, Diallo, Draxeler, Icardi, Innocent Kehrer, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Navas, Neymar, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.

Kaynak: TRT SPOR