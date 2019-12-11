Spor
PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu belli oldu11 Aralık 2019 Çarşamba 15:45 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 15:53
PSG'de Galatasaray maçı öncesi Di Maria, Dagba, Meunier, Gueye, Herrera ve Kimpembe kadroya alınmadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 23.00'te temsilcimiz Galayasaray ile karşılaşacak olan PSG'de maç kadrosu açıklandı.
Fransız temsilcisinde Di Maria, Dagba, Meunier, Gueye, Herrera ve Kimpembe kadroda yer almayan isimler oldu.
Kadroda yer alan isimler ise şu şekilde:
Bernat, Cavani, Choupo-Moting, Diallo, Draxeler, Icardi, Innocent Kehrer, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Navas, Neymar, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: PSG Galatasaray