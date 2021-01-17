Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG yeniden lider
[Fotoğraf: AA]
Fransa 1. Futbol Ligi'nin 20. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Angers'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Paris Saint-Germain (PSG), ligin 20. haftasında Angers takımına konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci devrede konuk takımın tek golü 70. dakikada Kurzawa'dan geldi.
Mücadeleyi 1-0 üstün tamamlayan PSG, bu skorla puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Angers ise 30 puanla 7. sırada kaldı.
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