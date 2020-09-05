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PSG Rico'nun bonservisini aldı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon Sevilla'dan kiraladığı kaleci Sergio Rico'nun bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İspanyol file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransız basını, PSG'nin Rico için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediğini iddia etti.
Sergio Rico, geçen sezon 10 maçta PSG'nin kalesini korumuştu.
Etiketler: Paris Saint-Germain PSG Sergio RicoSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 14:10
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