Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi.

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre play-off müsabaka tarihleri şöyle:

Spor Toto 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar

Final: 2 Haziran Perşembe

TFF 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma

Final: 29 Mayıs Pazar

TFF 3. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba

Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs