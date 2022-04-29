Karşılaşmadan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'da bugün taraftarlara açık bir antrenman gerçekleştirildi.

Binlerce Trabzonspor taraftarları antrenmana akın etti.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde de karşılaşma oynamadan şampiyonluğa ulaşacak.

Gözler cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçına çevrildi. Kentte her yer bordo mavi renklerle süslendi. Trabzonspor'un maç öncesi son antrenmanını izlemek isteyen taraftarlar stadı doldurdu. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Can aktardı. pic.twitter.com/paIzP7qLSF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2022

Ahmet Ağaoğlu: 61 pare top atışı yaptıracağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

"Ben söz veriyorum yarın şampiyon olunca 61 pare top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı lokasyonda havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın."