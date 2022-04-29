Galatasaray Kulübünde başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda kulüp başkanı Burak Elmas, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve son yıllık olağan mali genel kurulun divan başkanlığını yapan avukat Metin Sinan Aslan ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Metin Öztürk, seçimin durdurulması kararını doğru bulmadıklarını belirtti.

"Burak Elmas Başkanımız ile bir aradaydık. Bizi rahatsız eden, şeffaf olmayan bir süreç var. Kulüp başkanımızın bu süreci netleştirmesini istiyoruz."

Burak Elmas'ın kendilerinden yeni bir seçim tarihi belirlemelerini istediğini anlatan Öztürk, transfer dönemi başta olmak üzere kulübün önünde önemli konuların olduğunu ve Eşref Hamamcıoğlu ile 21-28 Mayıs'ı uygun tarih olarak gördüklerini dile getirdi.

Öztürk, bu kararlarını Burak Elmas'a da aktardıklarını vurguladı.

"İki başkan adayı da 28 Mayıs tarihinde mutabık kaldı. Kulüp başkanı da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama uyacağıyla ilgili bir fiili durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Hala bir bütçe genel kurulundan bahsediliyor. Bu kadar kaotik bir ortamda öncelik seçim genel kurulunun yapılmasıdır. En azından iki başkan adayının ortak kararıdır. Topun bu kadar ortada dönüyor olması şahsen bizi rahatsız ediyor. Üç haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız tüzüğün 28.1 maddesinden seçime gidersiniz. Eğer 28.1'den deyip arkasına şerh koyarsanız mahkemelerle uğraşırsınız. Eminim kulüp başkanı 28.1'den 28 Mayıs'ta bir seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos sona erecek."

[Fotoğraf: AA]

Metin Öztürk, Burak Elmas'ın kendisinin seçime girmeyeceğini kendilerine söylediğini belirtti.

"Eğer üçüncü bir aday çıkarsa o zaman o gölge onun üstünde kalır. Sayın Burak Elmas istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkana güvenmek zorundasınız. Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs olarak netleştirdik."

Eşref Hamamcıoğlu: Bu, Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir

Eşref Hamamcıoğlu da kulüpte açıklanan takvim doğrultusunda yarın seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

"Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle, hukuki labirentlerle çıkış arayarak müdahale edilmiştir."

Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü genel kurulunun aldığı karara müdahale edildiğini savundu.

"Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçimde de olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu, Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray genel kurul iradesi kendini korumasını bilecektir. Galatasaray'ın bir an önce kuruluş değerlerine, fabrika ayarlarına dönmesi esastır. Bu seçim sürecinin bu şekilde akamete uğraması Galatasaray camiasının kendi içinde bir kere daha, daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini gösteriyor."

[Fotoğraf: AA]

Hamamcıoğlu, kulübü içinde bulunduğu durumdan çıkarmanın tek yolunun yeni bir seçim kararı almaktan geçtiğini anlattı.

"Bu konuda Sayın Başkan'ın mutabakatı tam olmakla birlikte bizim önerimiz olan 21-28 Mayıs tarihini yönetim kurulu arkadaşlarıyla görüşeceğini ve bize görüşünü bildireceğini söylemiş olmasına rağmen şu saat itibarıyla o görüşme olmadı. Divan başkanımız vasıtasıyla, basına saat 17.00'de bir açıklama yapılacağı, bizlerin beklemesine gerek kalmadığı bildirildi. Biz bunu yadırgamış olmakla beraber, 21-28 Mayıs tarihlerinde mutlaka seçimin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışında bir karar, Galatasaray'ı daha büyük bir kaosa götürecektir. Galatasaray'da çözümler tükenmez. Mutlaka bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin yapılması kararını şartsız açıklamasını bekliyoruz."

Hamamcıoğlu, kulübün seçime gitmesi için Burak Elmas'ın istifa etmesinin gerekli olup olmadığına yönelik soruya yanıt verdi.

"Kendisi seçim kararını, yönetim kurulu ile istişare ettikten sonra karar defterine hiçbir şerh koymaksızın açıklarsa istifa etmesine gerek yok. Bizim de öyle bir arzumuz yok. Bunlar Galatasaray'a yakışmayan işler. Mecbur kalınırsa bu da bir mekanizmadır. 'İstifa etmeyi düşünmüyorum.' dedi. Çünkü seçim tarihiyle ilgili bir karar alacağını söyledi. O kararın 21-28 Mayıs olması konusunda şu an itibarıyla ısrarlıyız."

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda sarı-kırmızılı kulübün yarın yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu durdurulmuştu.