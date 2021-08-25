Ligin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, istemeden ancak oybirliğiyle alınan karar gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsıyor.

Kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcu Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabilecek.

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, çarşamba ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.