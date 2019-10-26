İngiltere Premier Lig’in 10. hafta açılış maçında Leicester City, Southampton'ı deplasmanda 9-0 yenerek 24 yıl sonra Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu.

City ayıca ligin en farklı deplasman galibiyetine imza attı.

Southampton'lı Ryan Bertrand 12. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada Jamie Vardy ve Ayoze Perez hat-trick yaptı.

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

St. Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 10. dakikada Ben Chilwell, 17. dakikada Youri Tielemans, 19 ve 39. dakikalarda Ayoze Perez ve 45. dakikada Jamie Vardy'nin attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Southampton'da Ryan Bertrand maçın 12. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıyada hızlı başlayan Leicester City'de Ayoze Perez 57. dakikada 3. golünü atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 1 dakika sonra Jamie Vardy maçtaki 2. golünü attı. James Maddison 85. dakikada farkı 8'e çıkarırken, 90 2. dakikada Vardy penaltıdan kendisinin 3'üncü, takımının 9. golünü atarak skoru belirledi.

Leicester City bu galibiyetin ardından ligde puanını 20'ye çıkartırken, Southampton 8 puanda kaldı.

Manchester United'ın rekoru kırıldı

Premier Lig tarihinin en farklı galibiyet rekoru, 1994-1995 sezonunun Mart ayında Ipswich Town'ı 9-0'lık skorla geçen Manchester United'ın elindeydi. Leicester City bu skorun ardından hem bu rekoru egale etmiş, hem de lig tarihinin en farklı deplasman galibiyetinin altına imzasını atmış oldu.



Bireysel istatistikler



Premier Lig tarihinde 90 dakika içerisinde aynı takımdan iki oyuncunun birden hat-trick yaptığı sadece 2 maç var. Bunu ilk başaran ikili 2003 senesinde Arsenal forması altında Robert Pires ve Jermaine Pennant, diğer ikili ise bu maçın ardından Jamie Vardy ve Ayoze Perez oldu. Tarihleri farklı olsa da bu iki rekorun ortak özelliği ise, rakibin Southampton olması.

Kaynak: TRT SPOR