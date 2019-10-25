Spor
Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber25 Ekim 2019 Cuma 15:07 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 15:07
Tecrübeli futbolcunun yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde yaralanma tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.
Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı.
Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
Max Kruse, yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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