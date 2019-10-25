Milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'nda yapacağı rekor denemesi için Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Şahika Ercümen, rekoru kırıp bu başarıyı Mehmetçiğe ithaf etmek istediğini söyledi.

[(Milli sporcu Şahika Ercümen) Fotoğraf: AA ]

Sıra dışı bir rekor denemesini yapacağını ifade eden Ercümen, bu rekor fikrinin 8-9 yıl önce ortaya çıktığını belirtti.

"Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız"

Şahika Ercümen, paletsiz kategoride kadınlar dünya rekorunun 90 metre olduğunu söyleyerek, bu rekoru 100 metre ile kırmayı hedeflediğini aktardı.

[(Milli sporcu Şahika Ercümen) Fotoğraf: AA ]

Çok zor şartların kendisini beklediğini söyleyen milli sporcu, şöyle konuştu:

''Su ısısı ve mağaranın havası çok değişik. Orada rahat nefes alınamıyor. Hatta bazı astım hastaları o mağaraya giremiyor. Bizim için bazı handikapları var. O yüzden biz havuzda bunun çok üzerinde metreler yapıyoruz. Rekor günü paletsiz 100 metreyi kıracağız. Buna inanıyorum. Benim kırdığım dünya rekorlarının çoğu dikine kategorilerde ve denizde yapılan branşlar. İlk defa ben bir mağarada rekor deniyorum ve ilk defa aslında kendimi zorlayarak paletsiz ve yatay kategorilerde de rekor deniyorum. Bu benim branşım değil, branşım olmamasına rağmen tüm eforumu ve gücümü gerçekten buna aktaracağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım.''

Milli sporcu, içinde yaklaşık 46 metre derinliğinde su bulunan mağaradaki rekor denemesini 28 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Kaynak: AA