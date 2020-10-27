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Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 19-25 Ekim tarihlerinde uygulanan 1609 test sonucunda 2 pozitif vaka tespit edildi.
31 Ağustos'tan bu yana yapılan testlerdeki pozitif tanı sayısı ise 44'e yükseldi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Covid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.
Etiketler: Premier Lig KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 13:46
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