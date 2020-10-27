Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-lacivertli takımın rutin yapılan COVID-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu ile 16 futbolcuda sonuçların pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbol kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcuların ise tedavilerine başlandı."

Başkan Kapoğlu da yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede aranıza yeniden dönmek dileğimle. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetiminin, takımın yarın ligde oynayacağı Bayrampaşaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaatta bulanacağı aktarıldı.

Bayrampaşaspor maçı ertelendi

Açıklamada, "28 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Bayrampaşaspor-Düzcespor karşılaşması futbolcularımızın COVID-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka oynama sayısının altına düştüğü için TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.