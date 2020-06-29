Haber Giriş: Kaynak: AFP
Premier Lig'de 1 koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinden biri pozitif çıktı.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.
Etiketler: İngiltere Premier Lig koronavirüs testiSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:05
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