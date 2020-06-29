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Eski Fenerbahçeli Janssen koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eski Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Covid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim, en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.
2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyen ve 4 gol atan forvet oyuncusu, Meksika temsilcisi Monterrey'de kariyerini sürdürüyor.
Etiketler: vincent janssen koronavirüs testi FenerbahçeSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 21:27
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