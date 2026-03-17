Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 17.03.2026 16:19

Potanın Perileri Dünya Kupası'nı garantiledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle finallere katılmayı garantiledi.

Ay-yıldızlılar gruptaki son maçında saat 20.30'da Macaristan ile oynayacak. Bu mücadele Potanın Perileri'nin grubunu kaçıncı sırada tamamlayacağını belli edecek.

Üçüncü kez finallerde

Ay-yıldızlılar böylelikle tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Milli Takım ilk olarak 2014'te ülkemizde düzenlenen turnuvada 4. sırayı elde etti. 2018'de İspanya'da düzenlenen organizasyonu ise 10. sırada tamamladı.

Turnuva Berlin'de düzenlenecek

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4 - 13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlencek.

Turnuvada maçlar Berlin Arena ve Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak.

Şu ana kadar Belçika, Çin, Avustralya, Mali, Nijerya, Güney Kore, ABD, İtalya ve İspanya finalleri garantilemişti.

ETİKETLER
A Milli Basketbol Takımı Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
İran, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak istiyor
16:57
ABD’de yönetiminden İran savaşı istifası
16:46
Adalet Bakanı Gürlek: Özgür Özel'in iftiralarına karşı yasal süreçleri başlatıyorum
16:34
'CİMER'e Renk Kat' resim yarışmasının başvuruları sürüyor
16:35
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
16:30
Bahreyn: İran'dan atılan 129 füze ve 233 İHA engellendi
SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ