Potada haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker)
Yarın:
13.00 Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı)
15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem)
18.00 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
7 Ocak Pazar:
13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Anadolu Efes (TOFAŞ)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
7 Ocak Pazar:
14.00 Çankaya Üniversitesi-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)
15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Emlak Konut (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
18.00 ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)
8 Ocak Pazartesi:
14.00 OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
18.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
16.30 Kapaklıspor-Pizza Lazza Haremspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
Yarın:
13.00 Esenler Erokspor-Semt77 Yalovaspor (Ahmet Cömert)
14.45 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Mersin Büyükşehir Belediyesi (TOBB ETÜ)
16.30 Konyaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Selçuklu Belediyesi)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)
7 Ocak Pazar:
14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gölbaşı)
15.45 Sigortam.net-Finalspor (BJK Emlakjet)
17.30 Çayırova Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Çayırova)
18.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Karataş Şahinbey)