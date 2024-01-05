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Spor
İHA 05.01.2024 05:01

Kenan Yıldız golünü attı, Juventus kupada turladı

İtalyan ekibi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 6-1 biten müsabakada takımı adına bir gol kaydetti.

Kenan Yıldız golünü attı, Juventus kupada turladı
[Fotoğraf: Depophotos]

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası son 16 karşılaşmasında Salernitana’yı konuk etti.

Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız, Samuel Iling’in yerine oyuna dahil oldu.

18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1’e getiren golü kaydetti.

Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023’te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı.

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