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Spor
AA 04.01.2024 22:49

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'yı yendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika takımı 109-74 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika'yı yendi
[Fotograf: AA]

Güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanan maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Maccabi Playtika 8. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih Mahmutoğlu, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina

Maccabi Playtika: Brown 10, Baldwin 13, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5

1. Periyot: 22-22

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-48

Salon: Kalnapilio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)

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