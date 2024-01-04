Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş sözleri

Trendyol 1.Lig'de zirve mücadelesi veren Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam TRT SPOR'un sorularını yanıtladı.

Yeni transferler ile kadrolarını güçlendirmek istedeiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı ile ilgili de konuştu.

Sağlam, ''Beşiktaş bizim hayatımızda çok farklı bir yerde. Ölene kadar Beşiktaş bizim kalbimizde olacak. Lign ilk devresi iyi geçmedi diyebiliriz. Şampiyonluk yarışından uzaklaşmış gibi görünüyorlar ancak 3 puanlık sistemde bırakmamak lazım. Sporun içinden gelmiş yıllarca Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış Hasan Arat gibi çok değerli bir ismin başkan olması beni çok mutlu etti.'' dedi.

Ertuğrul Sağlam: Beşiktaş bizim hayatımızda çok farklı bir yerde. Hasan Arat gibi çok değerli bir ismin başkan olması beni çok mutlu etti. pic.twitter.com/4fhG6w39uN — TRT Spor (@trtspor) January 4, 2024

Tecrübeli teknik adam EURO 2024'te yer alan A Milli Takım ile ilgili ise ''Milli Takımımız'dan en az çeyrek final bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.