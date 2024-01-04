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Spor
AA 04.01.2024 20:18

Beşiktaş Kasımpaşa maçı kamp kadrosunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Kasımpaşa maçı kamp kadrosunu açıkladı
[DepoPhotos]

Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Umut Meraş, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey kadroya dahil edilmedi.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı. Rachid Ghezzal ise kamp kadrosuna alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

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